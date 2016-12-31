PRISIÓN PREVENTIVA PARA LOS ASALTANTES DE LA JOYERÍA

EN HORAS DE LA TARDE DE LA VÍSPERA MEDIANTE UN FUERTE OPERATIVO SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE LOS TRES DETENIDOS POR EL ILÍCITO OCURRIDO EN UNA JOYERÍA CÉNTRICA, UBICADA SOBRE CALLE 12 DE ABRIL CASI COSTANERA DE LA CIUDAD DE COLON. LA GUARDIA ESPECIAL DE INFANTERÍA MAS PERSONAL DE ESTA JEFATURA, VARIOS MÓVILES POLICIALES FUERON LOS ENCARGADOS DE CONDUCIR HASTA EL EDIFICIO DE TRIBUNALES A ESTOS TRES SUJETOS, ALLÍ SE CELEBRO UNA AUDIENCIA LA CUAL SE PROLONGO POR VARIAS HORAS, HASTA LA MEDIANOCHE. ESTUVO PRESENTE EL DEFENSOR OFICIAL, INTEGRANTES DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, ANTE LA JUEZ DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO, DRA NATALIA CÉSPEDES, QUIEN DICTAMINO A SOLICITUD DE LA UNIDAD FISCAL, PRISIÓN PREVENTIVA POR EL LAPSO DE SESENTA DÍAS, LA CUAL DEBERÁ SER CUMPLIDA EN LA UNIDAD PENAL Nº 2 DE LA CIUDAD DE GUALEGUAYCHÚ
PASADA LA MEDIA NOCHE, RAÍZ DE LO ORDENADO POR MANDAMIENTO DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE VARIOS MÓVILES DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, TRASLADARON A ESTOS TRES HOMBRES LOS CUALES FUERON FUERTEMENTE CUSTODIADOS A RAÍZ DE SU PELIGROSIDAD, HASTA LA UNIDAD PENAL Nº 2 EN DONDE PERMANECERÁN HASTA NUEVO REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, QUIEN ESTA A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ILÍCITO COMETIDO.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415