 NOVEDADES DEL FIN DE SEMANA Y FESTEJOS DE FIN DE AÑO

EN UN IMPORTANTE OPERATIVO DIAGRAMADO Y ORDENADO POR EL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLÓN, IMPLEMENTADO PARA EL FIN DE SEMANA DE FIN DE AÑO, REALIZADO POR UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE FUNCIONARIOS POLICIALES, PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS DIVISIONES DE ESTA DEPENDENCIA, PERSONAL DE COMISARÍAS Y SUB-COMISARÍAS, COMO TAMBIÉN PERSONAL DE OFICINAS QUE FUE RECARGADO PARA TAL FIN.
EN LO QUE RESPECTA A CONTRAVENTORES, FUERON TRASLADADOS EN HORAS DE LA TARDE DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE 10 MASCULINOS MAYORES DE EDAD, POR INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 41 Y 43, LO NORMADO EN LA LEY PROVINCIAL Nº 3815.
EN TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL 01 DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO INGRESO EN CALIDAD DE CONTRAVENTOR EN ESTA JEFATURA UN MASCULINO, MAYOR DE EDAD, POR EBRIEDAD Y DESORDEN.
NO SE REGISTRARON NOVEDADES EN CUANTO A LESIONADOS POR ARTEFACTOS DE PIROTECNIA NI POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN TODO EL DEPARTAMENTO COLON.
UNA VEZ FINALIZADO EL OPERATIVO, CON RESULTADOS ALTAMENTE SATISFACTORIOS, SE DESTACA EL ACCIONAR DEL PERSONAL POLICIAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES EN EL MISMO, QUE CON PROFESIONALISMO DESEMPEÑO LA IMPORTANTE TAREA DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, ASEGURÁNDOSE ASÍ EL NORMAL DESARROLLO DE UN IMPORTANTE FESTEJO COMO ESTE.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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