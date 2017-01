Este viernes de 9.30 a 12.30, se vacunará contra la Fiebre Amarilla. Personal de Salud pública municipal realizarán una campaña de vacunación sobre la enfermedad, la que solo se aplicará para aquellas personas que se acerquen al Auditorio Arturo Illia ubicado en el subsuelo de la Municipalidad con prescripción médica. De lo contrario, no aplicarán la vacuna.

Se recuerda que a los menores de 1 año y mayores de 60 años se recomienda No vacunarse. Hay que tener en cuenta que aquellas personas que viajen a Brasil por tierra problablemente pasará por Estados ( Santa Catarina, Mató Groso do Sur y Río Grande do Sur) que actualmente presentan riesgo de fiebre amarilla, y por lo tanto se recomienda evaluar la vacunación dependiente de tiempo de permanencia y característica del viaje. Para la zona costera de estos estados NO es requerimiento ni obligatoria.

–

Prensa Municipal C del Uruguay