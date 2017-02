Los concejales de la Unión Vecinal y de Cambiemos presentaron un proyecto de ordenanza para suspender por sesenta (60) días el cobro del estacionamiento medido

El proyecto de ordenanza fue presentado el día jueves 2 de febrero y solicita en su artículo primero, la suspensión de los efectos de la ordenanza 96/2016 que implementa el estacionamiento medido y además solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que convoque a los diversos actores sociales involucrados, vecinos, comerciantes e instituciones intermedias a fin de debatir el ordenamiento integral del tránsito de la ciudad y la ordenanza en cuestión.

Entre los considerandos del proyecto los concejales argumentan que la implementación de dicha ordenanza, ha generado innumerables reclamos de vecinos, comerciantes e instituciones que manifiestan su desacuerdo con la medida porque ha ocasionado, entre otros problemas, una importante caida en las ventas de sus negocios.

En concordancia con ésta postura el Centro Comercial ha manifestado formalmente su disconformidad con la medida y ha reclamado sea revisada ya que impacta de manera directa en las ventas de sus asociados.

Que en una reunión llevada a cabo en Concejo Deliberante entre vecinos, instituciones, comerciantes y concejales se pusieron de manifiesto testimonios irrefutables de las problemáticas acarreadas por la implementación de la medida y se solicitó de manera unánime que el Ejecutivo se llame a una reflexión y descontinúe el cobro del estacionamiento medido ya que La medida fue inconsulta e inoportuna y los perjudica.

Que la medida no surge producto de una planificación integral del ordenamiento del tránsito en la ciudad, sinó que se implemento de manera improvisada y con un claro objetivo recaudatorio.

Que la implementación de éste sistema no fue debatida con los distintos actores e instituciones de la comunidad y que las modificaciones al sistema, propuestas por el Departamento Ejecutivo, no representan una solución al reclamo de los vecinos, comerciantes e instituciones que se ven perjudicados por dicha medida.

Que es necesario generar una instancia de debate con las instituciones, comerciantes y vecinos de la ciudad para poder evaluar de manera más amplia las ventajas, las desventajas y la metodología de una posible implementación del estacionamiento medido.

Consultado al respecto el concejal vecinalista, José Luis Walser manifestó “hemos presentado este proyecto de ordenanza solicitando se suspenda por sesenta días el cobro del estacionamiento medido, porque entendemos, como ya lo manifestamos al momento de votar en contra de su implementación, que la medida es inoportuna, inconsulta y persigue un fin recaudatorio que afecta la actividad de los comerciantes y vecinos.

“Durante este tiempo de implementación se ha podido verificar que la comunidad de Colón le ha dicho que no a la manera en la que se implementó el estacionamiento medido, hay una negación generalizada y creo que es necesario escucharla, porque gobernar también es escuchar”

Nosotros sostenemos que es necesario ordenar la ciudad en general y el tránsito en particular, pero creemos que este ordenamiento tiene que ser integral, consensuado y acompañado del arreglo de las calles, el mejoramiento de veredas, marcado de sendas peatonales, adecuación de nomencladores, una adecuada iluminación y el cumplimiento de la ordenanzas vigentes. No creemos en las medidas aisladas, inconsultas, improvisadas y de prueba y error”

Por su parte la concejal Soledad Torres del bloque Cambiemos manifestó “desde nuestro espacio consideramos, desde el inicio, que no se debía implementar el estacionamiento medido y por eso no acompañamos la medida, nuestra postura es que es necesario trabajar en un ordenamiento del tránsito con proyectos integradores que mejoren la ciudad, esta medida no fue discutida y se implementó a las apuradas y no es la forma en la que se deberían trabajar estos temas ya que se está perjudicando a vecinos y comercios.

Para cerrar Walser indicó “Cumplimos con el compromiso asumido con vecinos y comerciantes y presentamos la ordenanza para suspender la medida, ahora buscaremos reunir las firmas necesarias para tratar el proyecto en una sesión extraordinaria”