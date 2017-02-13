DESPISTE EN LA AUTOVÍA SIN LESIONADOS

SIENDO LAS 10.30 SE INFORMA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN LA AUTOVÍA A LA ALTURA DEL KM 198, CUANDO UN HONDA CIVIC CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 37 AÑOS DE EDAD ORIUNDO DE ZARATE BUENOS AIRES, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO, DESPISTA CHOCANDO CONTRA EL GUARDARRAIL. ESTE CIUDADANO IBA ACOMPAÑADO DE UNA FEMENINA DE 38 AÑOS DE EDAD, TAMBIÉN DE SUS HIJOS DE 15 Y DIEZ AÑOS.
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