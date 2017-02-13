Gacetilla de prensa policial

EN HORAS SE RECEPCIONO UN LLAMADO POR PARTE DE UN MASCULINO EL CUAL SOLICITABA LA PRESENCIA DE UN MÓVIL. PRESENTES EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL SE ENTREVISTARON CON ESTA PERSONA LA CUAL LES MANIFESTÓ QUE SE ENCONTRABA DESCANSANDO EN SU DOMICILIO, CUANDO DE REPENTE ESCUCHA RUIDOS EN UNA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA SUYA, AL SALIR PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS MISMOS OBSERVA A DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO, QUE AL VERLO SE DAN A LA FUGA LLEVANDO DE TIRO UNA MOTO QUE A POCOS METROS ES ABANDONADA EN UN DESCAMPADO.
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO RECORRE LA ZONA Y DIVISA EN UN DESCAMPADO UBICADO SOBRE CALLE 21 ENTRE GÜEMES Y ARTIGAS UN MOTOVEHÍCULO MARCA ZANELLA LA CUAL MOSTRABA SIGNOS DE HABER SIDO VIOLENTADA, CONTENIENDO EN INTERIOR HERRAMIENTAS DE MANO. PARA PODER DETERMINAR SU ORIGEN SE CONSULTO AL SISTEMA INFORMÁTICO, CON RESULTADOS NEGATIVOS, PUESTO QUE LA MISMA NO SE ENCONTRABA REGISTRADA.
EN EL LUGAR INTERVINO PERSONAL DE SECCIÓN JUDICIALES, DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y EL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA, QUIENES SERÁN ENCARGADOS DE CONTINUAR CON LAS PERICIAS Y TAREAS INVESTIGATIVAS DEL CASO. EN CUANTO AL RODADO, FUE FORMALMENTE SECUESTRADO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER SU REAL PROCEDENCIA, ACTUANDOSE DE IGUAL FORMA CON LAS HERRAMIENTAS DE MANO ENCONTRADAS EN SU INTERIOR.
PASADAS 24 HORAS DE OCURRIDO EL SUCESO LUEGO DE UNA MINUCIOSA PESQUISA, PUESTO QUE NO SE CONTABA CON MUCHOS DATOS DEL RODADO Y DOCUMENTACIÓN, SE PUDO LOCALIZAR AL PROPIETARIO QUIEN NO SE HABÍA PERCATADO DE LA FALTANTE DEL MISMO. POSTERIORMENTE SE ACERCA HASTA DEPENDENCIA POLICIAL A LOS EFECTOS DE REALIZAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.
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