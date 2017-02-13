ROMPIÓ UNA MACETA Y FUE TRASLADADO HASTA JEFATURA DE POLICÍA

EN HORAS DE LA NOCHE EN SALA DE COMUNICACIONES DE ESTA JEFATURA SE RECEPCIONO UN LLAMANDO EN DONDE ALERTABAN SOBRE UN INCIDENTE OCURRIDO EN ZONA PORTUARIA DE COLON, EN DONDE UN SERENO DE UN COMEDOR INFORMA QUE UNO DE TRES MASCULINOS QUE TRANSITABAN POR LA ZONA HABÍAN PROVOCADO DAÑOS EN UNA MACETA DE LA VEREDA
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDA EN LA ZONA SE HIZO PRESENTE DE FORMA INMEDIATA PUDIENDO ASÍ INTERCEPTAR AL MASCULINO EN CUESTIÓN, EL CUAL FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL, DONDE FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
EN TANTO EL SERENO SE ACERCO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL PARA RADICAR LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415