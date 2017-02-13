SE TRASLADO HASTA JEFATURA DE POLICÍA UN MASCULINO QUE ESTABA SOBRE EL CAPOT DE UN VEHICULO

SIENDO LAS 4 DE LA MAÑANA DEL DÍA SÁBADO UN CIUDADANO SE COMUNICA TELEFÓNICAMENTE A ESTA JEFATURA DESDE UN DOMICILIO EN CALLE REIBEL AL 600 EN DONDE INFORMABA QUE SE HABÍA ACCIONADO LA ALARMA DE SU RENAULT 19, QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO FRENTE A SU DOMICILIO Y OBSERVA LA PRESENCIA DE UN MASCULINO SOBRE EL CAPOT. SE COMISIONA UN MÓVIL CORRESPONDIENTE AL CUADRANTE, EL CUAL LLEGA DE FORMA INMEDIATA AL LUGAR, CORROBORANDO LA VERACIDAD DE LO MANIFESTADO. SI BIEN NO SE CONSTATO LA FALTANTE DE ELEMENTO ALGUNO, SE PUDO DIVISAR RUPTURAS DE PARABRISAS Y FARO DELANTERO DEL RODADO.
SE LABRAN ACTUADOS CORRESPONDIENTES Y UN MASCULINO MAYOR DE EDAD FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE FUE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415