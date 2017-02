Bordet anunció la reforma judicial y la reforma política

El gobernador Gustavo Bordet anunció la reforma del Poder Judicial y también la reforma política. Lo hizo ante la Asamblea Legislativa, durante la ceremonia de apertura del 138 periodo legislativo. Además reiteró que “nadie va a ganar menos de lo que surja como inflación en el 2017”, y adelantó que enviará un proyecto de nueva ley de comunas, y la restitución del dos por ciento de los aportes patronales para el Iosper.

Acompañado por el vicegobernador, Adan Bahl, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, los secretarios del Senado y de Diputados, Natalio Gerdau y Nicolás Piereini, Bordet realizó un pormenorizado análisis del estado general de la administración, de las obras públicas en curso y anunció otras nuevas.

Entre el público estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, y los vocales del STJ, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, el ex gobernador, Jorge Pedro Busti, los ex viegobernadores, Pedro Guastavino y José Eduardo Lauritto, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, legisladores nacionales, presidentes municipales de la provincia, ministros provinciales, funcionarios del Poder Judicial Federal y representantes del sector empresarial.

“En Entre Ríos las instituciones están funcionando perfectamente”, dijo al finalizar su discurso Bordet, y reiteró que “en nuestra gestión hemos sido respetuosos de la independencia de Poderes”, y que “jamás hemos intervenido sobre otro poder y mucho menos, lo hemos hecho sobre el poder judicial”.

“Pero también entendemos que la organización del poder judicial está regulada en la llamada Ley 6902, en realidad, un decreto del 26 de marzo de 1982, plena dictadura”, y que “no ha sido actualizada luego de tres acontecimientos jurídicos extraordinarios: la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la reforma de la Constitución Provincial de 2008 y la reforma del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015”.

“No cabe duda que se impone una reforma a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, en sintonía con la vigencia de un nuevo constitucionalismo y de un derecho moderno que no solo exige la defensa de la libertad sino que nos impone la realización de acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos humanos y los derechos económicos y sociales”, sostuvo en el tramo final de su discurso.

“Por eso, señores legisladores estaré enviando un proyecto para reforma de estas instituciones del poder judicial, para lo cual lograremos los consensos de unanimidad que son necesarios para tener instituciones acordes a lo que los tiempos nos están exigiendo”, afirmó Bordet.

Luego, confirmó que “vamos a promover este año un proyecto de ley para la reforma política en Entre Ríos, para poder actualizar nuestras instituciones a lo que nuestros ciudadanos hoy están demandando”.

También anunció que “hoy hemos hecho la convocatoria para normalizar definitivamente, a través de un concurso, tal cual lo establece nuestra constitución las autoridades del tribunal de cuentas que hoy están vacantes y lo haremos siguiente estrictamente los consejos de quienes evalúen a los postulantes”.

En otro tramo de su discurso, Bordet sostuvo que “vienen tiempos de discusión salarial” y dijo que la convocatoria a los gremios docentes y de la administración central se harán “de la misma manera que lo hicimos el año pasado: con un diálogo franco, sincero”.

“No queremos que nuestro trabajadores se vean perjudicados en sus bolsillos. No queremos aprovechar de una situación coyuntural para perjudicar a nuestros trabajadores de la administración entrerriana. Pero también entendemos que no podemos comprometer mas recursos que el proceso inflacionario y el incremento de los ingresos se viene dando, porque esto contribuiría a agravar esta situación. No obstante ello, yo quiero garantizarles a todos los trabajadores públicos de Entre Ríos que nadie va a ganar menos de lo que surja como inflación en el 2017”, confirmó el gobernador ante un recinto colmado de gente.

Por otro lado, “en materia de ordenamiento territorial, necesitamos terminar con lo que se denominan zonas grises en Entre Ríos, es decir aquellos lugares que están fuera de las plantas urbanas, de los ejidos municipales donde hay numerosas juntas de gobierno”, explicó Bordet y anunció que “por eso vamos a promover la ley de comunas, para que puedan tener un status jurídico diferente y que permita, además de tener una distribución a través de la coparticipación, logar la recaudación de determinados tributos y se puedan solucionar numerosos problemas que hoy tenemos”.

También hizo referencia a la quita de dos puntos de los aportes patronales al Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) que se produjera en 1995. En ese sentido, anunció que “hemos hecho un compromiso con los trabajadores entrerrianos porque nos interesa la salud” y que “por eso este año devolveremos, comenzando un sistema progresivo, el 0,5 por ciento de los aportes patronales para el Iosper”.

Además, en esa línea afirmó que “es de esperar que definitivamente se termine la industria del juicio a través de recursos de amparos que sistemáticamente son rechazados de manera inconcebible, y que de seguir esta situación provocarán el quebranto de nuestra obra social entrerriana”.

Durante el repaso minucioso de su primer año de gestión, Bordet destacó que “en infraestructura vial, se lleva adelante un ambicioso plan de obras en lo que se lleva invertido con fondos propios más de 800 millones de pesos”.

Resaltó el trabajo que se realiza para recomponer los caminos luego de las inclemencias climáticas, y destacó las obras en la ruta 51, el acceso sur de Paraná, “que permita la fluidez en el tráfico y poder de ese modo estar a la altura de las grandes capitales de la Argentina”, y también que “le plantearemos al gobierno nacional la necesidad de terminar definitiva y completamente la autovía de la ruta 18 también porque es el gran conector vial de la Región Centro para que conecte la ruta 14 con la ciudad de Córdoba. Esto es algo que lo hemos comprometido con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe”.

En esa línea, indicó que “con el gobierno nacional, la municipalidad de Paraná, la municipalidad de Santa Fe y las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se ha avanzado a pasos agigantados en la construcción del puente Paraná- Santa Fe y se ha trabajado también en todo un anillado vial para la ciudad de Paraná como obra complementaria de este puente”.

“Es el futuro y es el progreso que va de algún modo a suplementar aquella monumental obra que hicieran los gobernadores Uranga y Silvestre Begnis como nuestro querido Túnel Subfluvial”, destacó Bordet.

Infraestructura portuaria

Otro punto saliente del discurso del gobernador fue la inversión en infraestructura portuaria: “Nuestro gran desafío era dotar de puertos a Entre Ríos, una provincia que está rodeado por dos de los ríos más caudalosos del mundo y sin embargo no teníamos puertos habitados”.

En esa línea destacó que “hoy se encuentra operativo el puerto de Concepción del Uruguay” y que “estamos cumpliendo con un viejo anhelo de toda la hidrovía del río Uruguay que es algo que hace muchos años nos hemos propuesto varios intendentes para poder ponerlo en condicione”.

Además adelantó que se firmará un convenio con la empresa Cargill “para el dragado y mantenimiento por el término de cinco años del puerto de Diamante”, y que “concluyó la obra civil y la limpieza en el río Ibicuy”, cuyo puerto “nuevamente está en condiciones operativas”. Para eso “vamos a elevar un proyecto de conformación de una comisión bicameral para poder hacer un proceso de concurso para escuchar propuestas e integración en lo que es un consorcio público privado de gerenciamiento administración del puerto de Ibicuy para poder tener el puerto de ultramar de la provincia de Entre Ríos con un calado natural de 32 pies”.

Saneamiento y agua potable

Bordet también dedicó gran parte de su discurso a destacar las obras de saneamiento y agua potable. En ese sentido sostuvo que “pusimos en marcha con fondos propios un programa de inversiones públicas que prioriza la calidad de vida de los entrerrianos” y mencionó obras en Colón, Concordia, Federal, La Paz, Concepción del Uruguay, San José, Villguay, y Gualegauychu.

“Son obras que hemos desarrollado en todo el territorio de la provincia en la necesidad de agregar calidad de vida a los vecinos. Son las obras que no se ven pero que se sienten en lo cotidiano de cada una de las familias entrerrianas”, definió.

También hizo referencia a obras que se están desarrollando “con financiamiento Internacional”, como “la nueva planta potabilizadora de Concordia”, con “un presupuesto oficial es de 614 millones de pesos”.

Además “estamos trabajando en la provisión de agua potable con captación desde el río Paraná, para las ciudades de Villa Urquiza y Valle María que están próximas a finalizarse, y estamos trabajando en un anhelo que tienen los intendentes tanto de la ciudad de Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, y de Oro Verde”.

Recaudación record

“En materia de ingresos es de destacar que este año hemos tenido récord en recaudación a través de la Administradora Tributaria, y comenzamos a invertir la ecuación entre ingresos propios e ingresos coparticipables”, resaltó Bordet.

“Esto lo hicimos teniendo en cuenta principios que eran necesario para lograr los estímulos, como sostener la eximición de los Ingresos Brutos a la industria, pero también entendimos que por la Emergencia agropecuaria que habíamos tenido no podíamos aumentar el impuesto Inmobiliario, por lo cual por segundo año consecutivo cobramos el impuesto inmobiliario a valores históricos sin aumentarle un solo peso al productor en la provincia de Entre Ríos”, valoró el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que “trabajamos también para poder consolidar la deuda de los entrerrianos. Y teníamos que hacerlo aprovechando las oportunidades que el mercado nos ofrecía. Por eso hemos emitido un título internacional por 350 millones de dólares para reestructurar las deudas de vencimiento en corto plazo, y desarrollar un sistema de obra pública que permita el desarrollo y progreso en apoyo a la producción entrerriana”.

Además, destacó que “hemos puesto al día nuestras cuentas con las distintas ciudades de la provincia. Teníamos un atraso de 10 meses. Esto nos significó un acuerdo cercano a los 900 millones de pesos pero hoy todos los municipios de la provincia están al día. Están cobrando corrientes los fondos coparticipables y los fondos de garantías que equivalen a los aumentos por el 2 por ciento que cedió la provincia a los municipios merced a la reforma de la Constitución de 2008, lo cual hemos cumplido a rajatablas”.

Educación y accesibilidad

En lo que a educación respecta, y “tal cual lo anunciara el año pasado, en la apertura anterior”, Bordet resaltó que “las escuelas Nina y de jornadas de extensión completa eran una política de Estado en educación a seguir en la provincia y por eso hemos incorporado 11 nuevas instituciones al Proyecto Nina, sumando un total de 128 escuelas. Se anexaron 25 establecimientos a la Experiencia de Jornada Extendida, siendo un total de 114 en la actualidad, faltando sólo 44 en sumarse para cubrir la totalidad de las escuelas bajo esta modalidad, objetivo que nos propondremos para el año en curso”.

Un momento muy emotivo se vivió cuando el gobernador hizo un reconocimiento a la ex directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Flavia Mena, “una colaboradora que tuve la oportunidad de conocer durante muchos años”.

“Siempre, desde el primer momento que la conocí me sorprendió su compromiso para con las personas con capacidades diferentes en la provincia. Porque este tipo de tareas no se puede hacer solamente con capacitación, con profesionalismo si no hay amor en las tareas que hace”, señaló el mandatario.

Bordet recordó que “a Flavia la sorprendió el deceso en pleno trabajo, cuando volvía en una ruta entrerriana” y dijo que “la mejor manera de honrar su memoria es comprometiendo y trabajando todos los días para que haya una sociedad más inclusiva y sin barreras en la provincia de Entre Ríos. En esto está nuestro compromiso de nuestra gestión”.

Por último, en materia de normativa ambiental, “se cubrieron vacíos legales a partir de la generación de nueva normativa para mejorar la protección de los recursos naturales. Cumpliendo con el compromiso asumido en febrero pasado, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales (Fracking). Ya cuenta con media sanción de Diputados”.