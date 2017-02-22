ACTO ASUNCIÓN JEFE Y SUB JEFE DEPARTAMENTAL COLON

EN EL DIA DE LA FECHA Y SIENDO LAS 10.00 HS SE LLEVO A CABO UN ACTO PRESIDIDO POR EL SR JEFE POLICÍA PROVINCIA COMISARIO GENERAL GUSTAVO HORACIO MASLEIN, QUIEN, PUSO EN FUNCIONES A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, DANDO CUMPLIMIENTO AL DECRETO M.G.J Nº 124 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2017. QUEDANDO A CARGO DE LA MISMA COMO JEFE DEPARTAMENTAL EL COMISARIO INSPECTOR HÉCTOR DANIEL PÁEZ Y SUB JEFE DEPARTAMENTAL COMISARIO INSPECTOR JOSÉ FRANCISCO BERÓN.
EN UNA EMOTIVA CEREMONIA ESTUVIERON PRESENTES AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO, COMO ASÍ TAMBIÉN PLANA MAYOR DE LA JEFATURA, JEFES DE COMISARÍAS, SECCIONES, FAMILIARES, MEDIOS DE PRENSA Y PÚBLICO EN GENERAL
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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