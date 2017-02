Reunión con vecinos de barrio Villa Sol por la obra del desagüe pluvial

Vecinos de barrio Villa Sol se reunieron este martes con funcionarios municipales y concejales, encabezados por el viceintendente y hoy a cargo de la intendencia Martín Oliva. A los vecinos se les presentó el proyecto de mejora de los desagües pluviales para la zona de calle Estrada-Artusi-Posadas y 20-21 y 22 del Oeste, donde cada vez que llueve se producen anegamientos y viviendas quedan inundadas.La Municipalidad dispuso construir un conducto como parte de una obra mayor que busca solucionar los inconvenientes provocados por la lluvia en la Cuenca del FAPU. Esta vía de desagüe estará compuesta por dos celdas de hormigón armado, y se tenderá en calle 20 del Oeste entre Estrada y Posadas, y Posadas entre 20 y 21 del Oeste. Para ello se iniciaron gestiones de fondos a principios de 2016 y tras algunas indefiniciones se decidió realizar con dinero municipal.

A tal fin se iniciaron los procesos licitatorios y administrativos que incluyeron tres llamados a licitación desde octubre del año pasado relacionados a esta obra de desagües pluviales, una para la compra de hormigón, otra para la compra de acero y la tercera para ejecución de la obra en sí, que cayó en la empresa Retamal y que cuenta con un presupuesto de 2.650.000 pesos. La obra fue adjudicada a principios de mes y ya está en condiciones de iniciarse.

Tres meses de obra

Durante la reunión de este martes con los vecinos, Oliva junto a los secretarios de Gobierno Ricardo Vales, de Infraestructura Alfredo Fernández, de Servicios Sanitarios Fernando Lescano y concejales dieron detalles de la obra, especificando el alcance y las características de la misma. “Serán tres meses de obra que comienzan hoy mismo y que solucionarán una parte de los problemas, pero no es una solución definitiva”, explicó el Ingeniero Fernández.

Por su parte, Martin Oliva, señaló: “Nosotros no queremos decir algo que no es; lo que les presentamos aquí es el proyecto que va a ejecutar el Municipio con recursos propios. No es una solución definitiva, pero esperamos mejorar la calidad de vida en el barrio. Nuestro compromiso es hacer estos trabajos y poder gestionar una obra más grande que resuelva todos los problemas. Pero hay que tener en cuenta que los problemas en este barrio son multicausales, hay vecinos que no hicieron lo que debían, hay empresas que construyeron donde no debían y nosotros como gestión municipal aceptamos lo que nos corresponde y trabajamos para solucionarlo”.

Si bien se iniciaron este martes los trabajos preliminares, se entregó el proyecto a los vecinos para que se realizaran observaciones y que se puedan estipular acuerdos sobre algunas situaciones puntuales que se puedan resolver (conexiones de agua domiciliarias, por ejemplo), para contemplarlas en esta obra, o en una segunda etapa.