ALERTA SOBRE EL CUENTO DEL TÍO

ANTE LLAMADOS TELEFÓNICOS RECIBIDOS A CIUDADANOS DE ESTE DEPARTAMENTO POR MALVIVIENTES, SE ALERTA A TODA LA POBLACIÓN, ESTAR ATENTA Y TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS AL MOMENTO DE BRINDAR DATOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS PARA REALIZAR ALGÚN TIPO DE ILÍCITO.
ESTAS PERSONAS INESCRUPULOSAS BUSCAN PRINCIPALMENTE PERSONAS DE EDAD AVANZADA, APROVECHÁNDOSE DE SU VULNERABILIDAD, UTILIZANDO ARDID O ENGAÑOS PARA REALIZAR SU COMETIDO
EN CASOS HACIÉNDOSE PASAR POR EMPLEADOS DE ALGUNA ENTIDAD BANCOS, FINANCIERA, POR FAMILIARES (NIETOS O HIJOS) O AMIGOS, ENTABLANDO EN ESCASOS MINUTOS UNA SITUACIÓN DE CONFIANZA, ADQUIRIENDO DE ESTA FORMA INFORMACIÓN POR MÍNIMA QUE FUERA QUE TERMINA SIENDO INVOLUNTARIAMENTE SUMINISTRADA POR LA VICTIMA.
SE RECOMIENDA POR NINGÚN MOTIVO ENTREGAR EFECTOS DE VALOR O DINERO EN EFECTIVO A PERSONAS QUE NO CONOZCA O INFORMACIÓN ALGUNA, DE SURGIR ALGO SIMILAR:
ESTAR ALERTA
CORTAR COMUNICACIONES Y CORROBORAR LA VERACIDAD DE LO QUE LE MANIFIESTAN, CONSULTANDO ALGÚN FAMILIAR, VECINO O AMIGO DE CONFIANZA. TAMBIÉN COMUNICÁNDOSE AL NÚMERO DE EMERGENCIA 101 EN DONDE EL PERSONAL POLICIAL LAS 24 HS ATENDERÁ Y EVACUARA LAS SOLICITUDES O DUDAS QUE PUEDAN SURGIR ASESORANDO A CUALQUIER CIUDADANO CON ALGUNA INQUIETUD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415