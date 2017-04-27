EN COLON SE SECUESTRO MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO A UN MENOR DE EDAD

EN HORAS DE LA MADRUGADA DE LA FECHA PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA EN INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO DE COLON UBICADA POR CALLE SAN MARTIN, DIVISO DOS MASCULINOS QUE CIRCULABAN POR LA ZONA Y QUE AL VER LA PRESENCIA POLICIAL SE DAN A LA FUGA VELOZMENTE, ANTE ESTO, LOS EFECTIVOS PERSIGUIERON A ESTOS SUJETOS, INTERCEPTADO A POCAS CUADRAS UNO DE ELLOS, SIENDO UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD. QUE EN SU TRAYECTO SE DIVISO QUE SE HABÍA DESCARTADO DE UNA MOCHILA, POR CONSIGUIENTE EN PRESENCIA DE TESTIGOS CIVILES SE PUDO OBSERVAR EL INTERIOR DE LA MISMA, UNA BILLETERA CON DINERO EN EFECTIVO, UN FRASCO Y UNA CAJA DE CARTÓN QUE CONTENÍA UNA SUSTANCIA VEGETAL. A TAL EFECTO PRESUMIÉNDOSE QUE SE TRATARÍA DE MARIHUANA, SE DIO INTERVENCIÓN AL PERSONAL DE LA DELEGACÍA DE TOXICOLOGÍA DE COLON, QUIEN SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR Y REALIZARON EL TEST ORIENTATIVO EL CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA, ES ASI QUE SE SECUESTRO APROXIMADAMENTE 230 GRAMOS DE LA SUSTANCIA Y UNA BILLETERA CON MAS DE 3 MIL PESOS EN EFECTIVO, CON BILLETES DE DIVERSAS DENOMINACIONES. LABRÁNDOSE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES SE COMUNICO LA NOVEDAD AL JUZGADO FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Y SE TRASLADO AL MENOR HASTA COMISARIA DE MINORIDAD, EL CUAL FUE EXAMINADO POR EL MEDICO DE POLICÍA, PARA POSTERIORMENTE SER ENTREGADO A SUS PROGENITORES.
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