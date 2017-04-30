ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO

ACCIDENTE EN COLON DÍA SÁBADO 29
A LAS 18.15 SE INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EBN CALLES LAVALLE Y GOUCHON DE COLON, EN DONDE UN FORD FOCUS CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 29 AÑOS ORIUNDO DE CAMPANA, BUENOS AIRES, COLISIONO CON UNA MOTO GUERRERO, CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 15 AÑOS SIENDO ACOMPAÑADA DE OTRA JOVEN DE 14 AÑOS, DOMICILIADAS EN COLON. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTARON CON LESIONES GRAVES LAS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, SIENDO TRASLADADAS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
ACCIDENTE EN VILLA ELISA DÍA SÁBADO 29
SIENDO LAS 22:00 HS SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN BOULEVARD SCHROEDER, EN DONDE UN VEHICULO FORD FOCUS, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO PARAGUAYO, DOMICILIADO EN QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CHOCO CONTRA UN GARAJE, PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE VILLA ELISA RETUVO EL VEHICULO PREVENTIVAMENTE POR ENCONTRAR AL CONDUCTOR CON ALIENTO ETÍLICO. NO HUBO LESIONADOS.
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