Acto por el Día del Trabajador, con un fuerte llamado a la unidad

Una importante muestra de unidad dieron los trabajadores y sus organizaciones, en el acto que con motivo del Día del Trabajador se realizó este viernes a la tarde, frente a la Casa de Gobierno. En esa explanada, y luego de entonar el Himno Nacional, se leyó un documento único que fue firmado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Sindicato de Choferes de Remises de Entre Ríos (Sicrer), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Nacional Agustín Tosco (CONAT).

En el documento, las organizaciones hacen un fuerte llamado a la unidad de los trabajadores. “La hora nos impone avanzar en unidad para romper con el vergonzoso techo salarial del 18% que nos quieren imponer a la mayoría de los sectores del trabajo. Momento en el que crece la desocupación, las amenazas de despidos y la pérdida de derechos laborales. Entendemos que nos hallamos en una coyuntura donde más que nunca tenemos que poner los esfuerzos en organizarnos y sostenernos en la calle porque romper el techo salarial y que esta disputa es una pelea de conjunto y de unidad de acción. Por eso y en este contexto, compañeros, hechos nuevos y auspiciosos se están dando. La unidad en la acción es un camino que aparece con firmeza y que debemos impulsar…”, señala el texto en uno de sus párrafos. Y más adelante advierte: “Llamamos a todos los trabajadores a evitar las acciones anárquicas, y a respaldar y dar contenido a las organizaciones en lucha para evitar las operaciones de los sectores de poder construyendo divisiones y desconfianza, porque este proyecto de poder de las clases dominantes viene por las organizaciones sindicales y sociales que defienden y han peleado los derechos conquistados y por conquistar desde los sectores populares”.

El documento fue leído por representantes de las diferentes organizaciones convocantes.

Luego del acto, la actividad continuó hasta entrada la noche, con música y una olla popular, en la carpa blanca docente.

El documento completo:

NINGÚN TRABAJADOR BAJO LA LÍNEA DE LA POBREZA

Contra el Ajuste y por la Unidad de los Trabajadores

Declaración Conjunta en conmemoración del 1° de Mayo

“…salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro… Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: ‘la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora’. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable…”

José Martí -, Noviembre 13 de 1887 corresponsal en Nueva York del diario LA NACION

Hoy recordamos a los mártires de Chicago: George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies, Louis Lingg muertos en la horca, y a Samuel Fielden, Oscar Neebe y Michael Schwab condenados a largos años de prisión en 1.886 bajo un juicio basado en la mentira, el prejuicio de clase y por el terror que generaba en los poderosos que el pueblo trabajador se levantara en defensa de sus derechos, en ese momento por las ocho horas de trabajo.

Mucha agua ha corrido desde entonces, las luchas del movimiento obrero se repiten una y otra vez. Aparecen hitos históricos en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia, amalgamados todos en la lucha por la liberación de los pueblos.

Desde que los entrerrianos fuimos parte del movimiento independentista y luego revolucionario con la Liga de los Pueblos Libres…; ¿cómo no recordar, entre otros, la Revolución Rusa de 1.917 que diera origen a la URSS y sus soviets de obreros, a la Revolución China de Mao y la liberación de la servidumbre campesina, y a la Revolución Cubana, junto a otras miles de luchas que se dieron y dan por los trabajadores en todos los continentes y países?

En nuestro país no podemos dejar de mencionar algunas de esas duras pruebas del pueblo trabajador de las que solo a modo de ejemplo valen recordar las de los almacenes Vasena, las de la Forestal y la Patagonia Rebelde, el 17 de octubre y las masas obreras manifestando por quien personificara la dignidad ante años de postergaciones y la conquista de derechos de los que aún gozamos, aunque no pocos de ellos fueron cercenados. También recordamos aquel mayo de 1.969, con una serie de antecedentes pero que detona en Córdoba y en el que se forjó la más amplia unidad obrero-estudiantil con la CGT de los Argentinos, su avanzado programa y su movimiento de masas encabezado por Atilio López, René Salamanca y Agustín Tosco provocando la caída del odiado dictador Gral. Juan Carlos Onganía y abriendo un glorioso periodo de ascenso de la clase obrera en la vida política de la Argentina, movimiento que finalmente fue abortado a sangre y fuego por la dictadura genocida de 1976 y su secuela de miles de trabajadores desaparecidos, asesinados, encarcelados y torturados.

En Entre Ríos no podemos dejar de mencionar en aquellos años tempranos de inicio del siglo XX la furiosa represión que el 1 de mayo de 1.921 en Gualeguaychú sufrieron los obreros de la entonces Federación Obrera Regional Argentina de parte de la Liga Patriótica del fascista Manuel Carlés, (meses antes habían reprimido a los trabajadores en Villaguay). Después los años de la construcción de la resistencia desde el golpe del ’55 y los partidos con los partidos populares y obreros proscriptos; y luego la heroica entrega de nuestros compañeros detenidos, asesinados y desaparecidos entrerrianos, como un primer ensayo por la Triple A y después por el golpe militar, civil y de la cúpula eclesiástico del ’76, donde avanzaron sobre los cuadros dirigentes de todos los sectores políticos populares y clasistas. Y, más cerca, la lucha multisectorial durante la ley de despidos de Moine (8.706) y el Argentinazo de 2.001, con su secuela de muertes aún impunes que en el país nos dejó 35 asesinados, y en Entre Ríos las del militante José Daniel Rodríguez y las casi niñas Eloísa Paniagua y Romina Ituraín a manos de la Policía, en ese entonces a las ordenes políticas de Sergio Montiel y su ministro Enrique Carbó.

Desde ese contexto fuimos capaces de llevar adelante nuestras luchas de clase, en el marco de la reaparición en Latinoamérica de diversas formas de expresión de gobiernos antimperialistas, como Venezuela, Bolivia y las alternativas ensayadas, no exentas de contradicciones y limitaciones en Brasil, El Salvador, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, las que mediante incluso con intentos de alianzas con sectores del empresariado nacional, articularon formas de pararse frente al imperio y reconstruir en trabajo y la producción nacional, hasta que encontraron sus límites…. Ni eso toleró el imperialismo y las burguesías parasitarias…, una a una fueron y van por cada una de esas experiencias alternativas latinoamericanas, aunque las mismas no sean encabezadas centralmente por el movimiento obrero.

Los trabajadores, más allá de las diferencias, posicionamientos y alineamientos de las dirigencias, hemos peleado en todas las circunstancias, pero hoy ante la gravedad de la situación se impone la necesidad de la unidad de acción ante un gobierno nacional que forma parte de la elite más conservadora, extranjerizante y antiobrera que hemos visto en los últimos tiempos, claramente emparentada con los pensamientos e intereses de una oligarquía que, más allá de las particularidades de estos tiempos, son similares a las de las clases privilegiadas que gobernaron el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XIX, las que volvieron reinstalarse con cada golpe de Estado, las que en los años noventa avanzaron con las reformas neoliberales y las que actualmente encabeza por el gobierno de Macri. Ejemplo paradigmático de este proceso es la entrega de la producción nacional a manos de Techint y la compra de casas chinas.

Desde esta historia decimos que:

1) Aunque el escenario para el pueblo se encontraba en un contexto difícil a fines del 2.015, las condiciones de vida, desde entonces, se han agravado tremendamente. La cruel realidad nos dice que, partiendo desde esa base, las personas en situación de pobreza se incrementaron en 1 millón 500 mil, lo cual implica que en total 13 millones conviven en ese estado y que 2 millones setecientas mil más lo hacen bajo la línea de indigencia. Es decir que el 32.9% de la población en la Argentina es pobre y el 6.9% es indigente. La situación de crisis social se hace evidente cuando las estadísticas muestran que los trabajadores desocupados y de la economía social e informal, junto a los trabajadores formales que poseen salarios más bajos son quienes más han perdido ingresos, o posibilidades del mismo, en términos concretos.

1) Más del 50% de los trabajadores se encuentran en negro, encerrados entre la informalidad y la precariedad del monotributismo y, en cuanto a los trabajadores formales, el freno y la negación de las negociaciones paritarias definitivamente pretender ser utilizadas como herramientas de despojo.

2) El gobierno nacional y también algunos provinciales, ante la falta de una respuesta general que dé salida a los graves problemas de millones, como principal solución afinan planes represivos. La respuesta política ante los despidos masivos y suspensiones en el Estado y la actividad privada, el cierre y desmantelamiento de miles de pequeñas y medianas empresas producto de los tarifazos, aumento del precio de los insumos e incremento de la importación de bienes de consumo se traduce claramente en el recrudecimiento del accionar de las fuerzas de seguridad cuando los trabajadores y el pueblo ejercen el derecho a la protesta social, sumándose a eso el proyecto de modificación del código penal que en el mismo sentido está dando vueltas por los despachos oficiales, proyecto de ley que se agrega al ya sancionado en el gobierno anterior bajo la denominación de ley antiterrorista.

3) La hora nos impone avanzar en unidad para romper con el vergonzoso techo salarial del 18% que nos quieren imponer a la mayoría de los sectores del trabajo. Momento en el que crece la desocupación, las amenazas de despidos y la pérdida de derechos laborales. Entendemos que nos hallamos en una coyuntura donde más que nunca tenemos que poner los esfuerzos en organizarnos y sostenernos en la calle porque romper el techo salarial y que esta disputa es una pelea de conjunto y de unidad de acción. Por eso y en este contexto, compañeros, hechos nuevos y auspiciosos se están dando. La unidad en la acción es un camino que aparece con firmeza y que debemos impulsar sin dudas, evitando la falsa contradicción en que poderosos sectores pretenden dividir al pueblo. Vuelven a interpelarnos aquellos maravillosos proyectos que pergeñados en los programas de La Falda y Huerta Grande dieron lugar a la posterior creación de la CGT de los Argentinos.

4) Lamentablemente la política salarial asumida por el gobierno provincial, muestra un seguimiento inocultable a las imposiciones de Macri, exigencias que subordinan los intereses provinciales al gobierno nacional desdibujando la autonomía de Entre Ríos como Estado autónomo y federal. Los efectos concretos del desgrane de la política nacional sobre la provincia no sólo se circunscriben a nuestros salarios, sino que atraviesa en general las políticas que se llevan adelante, y ponen en riesgo el empleo, la salud, la educación y la previsión social públicas.

2) Por ello también decimos que es funesto que por años los gobernantes de nuestra provincia hayan tomado la determinación de relegar facultades y recursos sobre la coparticipación federal de impuestos y hoy -al que le toca, siguiendo centralmente la misma línea de subordinación, aparezca casi como un mendigo ante los poderes centrales, pidiendo préstamos o permiso para endeudar el estado de Entre Ríos para así esquivar la coyuntura con un casi seguro salvavidas de plomo. Hay alternativas, recuperar coparticipación y reforma impositiva para hacer tributar a las clases de poder que tributan mucho menos que los trabajadores entrerrianos.

3) La retracción del consumo, la caída de la obra pública y la apertura de importaciones amenaza las diversas ramas de la producción provincial afectando especialmente a pymes, pequeñas cooperativas y emprendimientos familiares, y con un sector del gran empresariado empresario que traslada el ajuste directamente sobre los salarios, los puestos y las condiciones de trabajo.

4) La política antipopular del Estado que viene llevando adelante la gestión Macri, no sólo genera más despidos, sino también menos salud, menos educación, el desprecio a atender la necesidades de la niñez en un proyecto integral de realización plena y de garantizar derechos esenciales que como presupuestos mínimos para el Estado son obligaciones inexcusables.

5) Vemos con preocupación, el rumbo que han tomado frente a la lucha de lxs trabajadorxs tanto Macri como Bordet. A nivel nacional con campañas de hostigamiento mediático que pretenden poner en tela a de juicio a lxs dirigentes gremiales o, como en Entre Ríos, donde se utilizaron los recursos del Estado y de la estructura de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que en teoría debería cumplir un rol equidistante entre patrones y obreros, para ponerla en función de policía política que es requerida para certificar quien concurre a su lugar de trabajo y quiénes no. De la misma forma denunciamos la reiteración de prácticas patronales, de vigilancia policial y de deslealtad de clase al perseguir a trabajadores huelguistas y al intentar sembrar divisiones al interior del colectivo de trabajadores en lucha aplicando de forma masiva e indiscriminada de descuentos por el ejercicio del derecho de huelga.

6) Estamos convencidos que tenemos que ser articuladores de un movimiento político, social y gremial que una al conjunto de la clase trabajadora e impulse un programa que aúne a todos los sectores del campo popular afectados por éstas políticas, trascendiendo las dificultades y obstáculos que nos imponga la realidad, porque es una necesidad imperante para nuestro pueblo.

7) Al gobierno de la provincia, le decimos que todavía está a tiempo de romper con la subordinación a las políticas de Macri y sus políticas de entrega; todavía está a tiempo de recuperar el 34% de coparticipación que le corresponde por ley a nuestra provincia, de avanzar sobre los sectores del poder económico provincial que cuentan con privilegios tributarios, y de romper con los salarios de pobreza.

8) Bregamos porque impere la razón y el gobierno nacional convoque a las paritarias Nacionales libres y sin condicionamientos ni extorsiones, y para que Bordet haga una propuesta salarial que supere la miseria que nos ofrece a los trabajadores del Estado. Además también exigimos que no se desentienda y de respuestas cumpliendo las demandas de los trabajadores del sector privado, de la economía social y desocupados.

9) Decimos que así como no vamos a aceptar ningún achique de la estructura del Estado ni ninguna forma de trabajo precarizado, vamos a confrontar contra cualquier política que instale lógicas privatizadoras, competitivas y meritocráticas, que rompan con los criterios de solidaridad y cooperación en los campos de la Salud Pública, la Educación Pública, la Seguridad Social, y el Sistema Jubilatorio de la provincia de Entre Ríos.

5) Somos respetuosamente democráticos, por ello y porque la experiencia indica que ante cada interrupción del orden institucional por los golpes de estado es la clase trabajadora y los sectores populares los que más sufren, y no precisamente los más encumbrados, es que no abonamos a ninguna teoría conspirativa, argumento que los sectores del poder falsamente esgrimen para generar incertidumbre y opinión pública contraria a los legítimos reclamos y así paralizarnos. Pero aun cuando sea la clase trabajadora quien finalmente soporta sobre sus hombros la defensa de este rengo sistema ante el peligro de caer en peores situaciones, no por ello dejará de luchar por lo que por derecho naturalmente corresponde. Somos testigos y padecemos las decisiones políticas de ceder la riqueza generada por el conjunto de los argentinos por miles de millones de pesos a los poderes concentrados de la economía, sobre todo extranjeros, donde además del ajuste las medidas de proyección es seguir con los mecanismos de endeudamiento público con las funestas consecuencias consabidas.

6) Reivindicamos, la huelga como herramienta histórica de lucha por excelencia de la clase trabajadora porque es justamente la que golpea el corazón del capital expoliador, y que tan vapuleada está por estos días por las clases dominantes y sus lenguaraces. En el mismo sentido reivindicamos todas las formas de lucha organizada que intenten y sean capaces de llevar conquistas a los trabajadores. Llamamos a todos los trabajadores a evitar las acciones anárquicas, y a respaldar y dar contenido a las organizaciones en lucha para evitar las operaciones de los sectores de poder construyendo divisiones y desconfianza, porque este proyecto de poder de las clases dominantes viene por las organizaciones sindicales y sociales que defienden y han peleado los derechos conquistados y por conquistar desde los sectores populares.

Buscamos la unidad de clase, más allá de las estructuras, más allá de las pertenencias particulares porque en este país rico pero saqueado la lucha se impone como y más que antes, y además debemos tener la capacidad de sostenerla en el tiempo. Expresamos la voluntad de nuestras organizaciones de avanzar, de forma programática, con más unidad en la acción para enfrentar estas políticas de ajuste:

• Por Asistencia Universal digna y concreta al desempleo con programas y proyectos que tiendan a la creación de empleo y erradicación de la pobreza. Urgente aplicación integral y universal de la ley de Emergencia Social.

• Por Políticas reales de Pleno Empleo genuino y en blanco.

• Por la defensa de la Industria Nacional.

• Basta de suspensiones, despidos y precarización laboral. Reincorporación de los compañeros despedidos.

• Por sueldo Mínimo Vital y Móvil acorde a la canasta familiar. NINGÚN TRABAJADOR BAJO LA LÍNEA DE POBREZA ¡.

• Por el 82% de las jubilaciones y pensiones y por la defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial y del régimen jubilatorio.

• Por un sistema de salud universal, efectivo e integrado, por la defensa de las obras sociales y el IOSPER. No a la “Cobertura Universal de Salud”, negocio de las corporaciones de la medicina que lucran con nuestras enfermedades y nos enferman. Hacia un sistema de salud público unificado entre hospitales y centros de salud con las obras sociales estatales sindicales que provean servicio de salud para los trabajadores con funciones de información, formación y prevención. Fabricación estatal de medicamentos.

• Por la Eliminación del Impuesto a las Ganancias a los Trabajadores.

• Aplicación de un régimen de impuestos progresivos para que los que más tienen, más paguen. Reforma Tributaria integral, gravando a bancos, hipermercados, pooles de siembra y terratenientes. Restitución del impuesto a la riqueza. Rechazo a todo gravamen hacia pequeños comerciantes o sectores menores de la economía así como el Inmobiliario Urbano sin segmentar en función de los ingresos de los trabajadores. Por una política agropecuaria enfocada a garantizar la alimentación y no la producción de biocombustibles para los países del primer mundo.

• Discusión sobre el régimen de tenencia de la tierra y un sistema impositivo que grave con criterios progresivos sobre superficie producida y superficie ociosa.

• Por las Asignaciones familiares universales, sin tope y de montos unificados.

• Contra el trabajo en negro y flexibilizado, tanto en la actividad privada como en la estatal.

• Por políticas educativas populares, universales e inclusivas con recursos suficientes.

• Promover una nueva Ley de Educación Superior que rompa con la matriz liberal mercantilista del menemismo y asegure el acceso a los estudios superiores a todos nuestros jóvenes en igualdad de derechos.

• Por políticas de prevención, educación y seguridad que garanticen la vida y la integridad de las personas, especialmente dirigida a proteger la población más vulnerable y expuesta. ¡NI UNA MENOS¡

• Respeto a la libertad constitucional de manifestarse y a la protesta social. ¡NO A SU CRIMINALIZACION DE LAS PROTESTAS Y QUIENES LUCHAN EN SITUACIÓN DE DESIGUALDAD¡

• Planificación del desarrollo económico con participación de los trabajadores en las discusiones sobre presupuestos provinciales y en los directorios de las empresas.

• Intervención estatal activa que desarrolle las economías regionales de las zonas más pobres de nuestro país.

• Por el Combate a la explotación infantil, y al trabajo esclavo y sexual.

• Por el desprocesamiento a los luchadores populares, por el cese de la persecución gremial.

• Por la derogación inmediata de la ley llamada antiterrorista y el protocolo antipiquetes que amenaza a los trabajadores y a los luchadores sociales. No a la baja de la imputabilidad penal.

• Por el respeto al federalismo y la recuperación de la autonomía tributaria de las provincias. Devolución integral de la coparticipación federal de impuestos.

• Por la defensa concreta y efectiva de la soberanía nacional en todos sus órdenes, por la revisión completa de la deuda externa y no pago de la parte fraudulenta. No al endeudamiento público como política de estado y a las presiones de los fondos buitres.

• Por la recuperación de los recursos naturales y estratégicos al servicio del pueblo argentino. Por un modelo agroecológico sustentable, con fortalecimiento de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la modificación del monocultivo contaminante. Paren de fumigar a las escuelas y las poblaciones rurales.

• Por la unidad obrero estudiantil.

• Por la hermandad americana, de los pueblos y contra el imperialismo y el colonialismo, vengan de donde vengan.

Nuestro desafío colectivo es convocar a compartir desde la necesaria unidad de la clase trabajadora la organización y la lucha que reivindique la justicia, la igualdad, la libertad y la fraternidad de los trabajadores.

Por la historia de la clase trabajadora, por nuestros derechos cercenados y por esa sociedad de la dignidad obrera convocamos todos los trabajadores ocupados, desocupados, activos y jubilados, organizados y no organizados a realizar todos los esfuerzos que hagan a un movimiento unitario en defensa real del pueblo entrerriano y argentino

“Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda. Pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar; en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos. Nada debe dividirnos. Nada debe desesperarnos.”

Agustín Tosco, secretario general del sindicato Luz y Fuerza, Córdoba, 1971

¡QUE VIVAN LOS TRABAJADORES!

¡QUE VIVAN NUESTROS MÁRTIRES!

¡QUE VIVAN LOS QUE LUCHAN!

Firman y convocan:

AGMER – ATE – AGDU – SICRER – CTA Autónoma – CCC – CTEP – CONAT

Paraná, 28 de abril de 2017

Adhesiones y saludos al acto:

