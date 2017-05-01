ESTABAN REALIZANDO DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA, EN ESTADO DE EBRIEDAD

PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO TOMO CONOCIMIENTO QUE TRES MASCULINOS SE ENCONTRARÍAN EN ZONA CÉNTRICA DE COLON, EN ESTADO DE EBRIEDAD, LUEGO DE UNA RECORRIDA, SE DIVISO EL VEHICULO, EN CUESTIÓN, QUE ENCONTRABA EN LA OCHAVA DE CALLE ESTEBA BERGA Y URQUIZA. SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE COLON, PARA REALIZAR EL TEST DE ALCOHOLEMIA CORRESPONDIENTE, PERO LOS OCUPANTES, TRES MASCULINOS MAYORES DE EDAD, DOS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA Y UNO PARAGUAYA, SE NEGARON EN TODO MOMENTO A COLABORAR CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y POLICIALES, REALIZANDO INSULTOS ALTERANDO LA PAZ DEL LUGAR. POR TAL MOTIVO SE LOS TRASLADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON EN DONDE FUERON CORRECTAMENTE IDENTIFICADOS Y QUEDARON ALOJADOS POR EBRIEDAD Y DESORDEN EN LA VÍA PUBLICA. EN TANTO EL RODADO FUE RETENIDO POR PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, LABRÁNDOSE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.
UNA VEZ EN DEPENDENCIA POLICIAL SE ENTREGO POR RECIBO, PERTENENCIAS Y UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE DINERO QUE ESTABA EN PODER DE UNO DE LOS SUJETOS A SU ESPOSA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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