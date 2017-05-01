UN SUBOFICIAL QUE ESTABA DE FRANCO DE SERVICIO ENCONTRÓ UNA BICICLETA

SE RECEPCIONO UN LLAMADO POR PARTE DE UN SUBOFICIAL, QUE PRESTA SERVICIOS EN DIVISIÓN INVESTIGACIONES, QUE SE ENCONTRABA FRANCO DE SERVICIO, EL CUAL INFORMABA QUE EN CERCANÍAS DEL PUENTE VIEJO DEL ARROYO “LA LECHE” EN INMEDIACIONES DE RUTA 135, DIVISO UNA BICICLETA, TIPO MOUNTAIN BIKE QUE SE ENCONTRABA SEMI ENTERRADA, EN ESTADO DE ABANDONO. SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL ELEMENTO, EL CUAL QUEDARA A RESGUARDO EN ESTA DEPENDENCIA POLICIAL A LOS EFECTOS DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA Y PROPIETARIO. SE CONTINÚA CON LAS TAREAS DE RIGOR.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415