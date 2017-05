Se desarrolla la obra del futuro Centro Cultural

En la ex Central Caseros se desarrollan los trabajos de la obra de construcción del Centro Cultural, la cual lleva 5 meses de ejecución. Forman parte de los 730 días de plazo original, aunque se prevé que se extienda en base a modificaciones realizadas por el Foro Cultural al proyecto original.

Algunas de las viejas estructuras que serán preservadas son la fachada, la alta chimenea y el tanque elevado que puede observarse fundamentalmente desde calle Artusi. Noelia Bilibío, representante técnica de la empresa Traza, detalló que algunas estructuras pueden conservarse mientras que otras no, en virtud de la finalidad de la obra.

Particularidades de la obra

La arquitecta detalló que, dado el tipo de trabajo que originalmente se realizó en la ex Central, se encuentran aspectos imprevistos y detalles que no figuran en los planos. Tal es el caso de los sectores de talleres y almacén, por donde pasa la conexión de agua original de la ciudad, por lo cual se trabaja con precaución para evitar dañar el sistema y las llaves que abren el paso de agua. “Hay que tener mucho cuidado porque tenemos antecedentes de donde pasan los caños y nos encontramos con situaciones que no estaban previstas. Por eso trabajamos con mayor delicadeza para no generar un daño”, explicó la profesional.

Cómo quedará la obra

Las instalaciones se convertirán en un Centro Cultural con auditorio para 580 personas, con acento en el acondicionamiento acústico. También habrá sectores para exposiciones artísticas, que se ubicarán tanto debajo del auditorio como en terrazas que tendrán vista al río. Además habrá espacios para el aprendizaje de disciplinas artísticas, y variados sectores de servicios: sanitarios, vestuarios, administración, camarines, duchas, talleres para el armado de escenografías, entre otros.

