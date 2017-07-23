ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN COLON CIUDAD

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8:00 HS SE TOMA INTERVENCIÓN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE SAN MARTIN Y GIRARD DE LA CIUDAD DE COLON, EN DONDE UN VEHICULO PEUGEOT PARTNER  CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 25 AÑOS DE EDAD, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LAS ARTERIAS ANTES MENCIONADAS COLISIONA A UNA MOTO CORVEN DAX, LA CUAL ERA GUIADA POR UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

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