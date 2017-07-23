ACCIDENTE EN KM 202 DE LA AUTOVÍA

Por
colonnoticias
-
0
1363

8:30 HS, COMISARIA UBAJAY INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 202 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, EN DONDE UN CIUDADANO DE 21 AÑOS DE EDAD IBA CIRCULANDO EN UN FIAT UNO Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL MISMO, IMPACTANDO EL GUARDARRAIL Y POSTERIORMENTE VUELCA. PRODUCTO DEL SINIESTRO RESULTARON LESIONADOS TODOS LOS OCUPANTES DEL RODADO, EL CONDUCTOR Y SUS TRES ACOMPAÑANTES, TODOS CON DOMICILIO EN UBAJAY.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

Artículo relacionadosMás del autor

Dejar respuesta