ACCIDENTE EN KM 202 DE LA AUTOVÍA

8:30 HS, COMISARIA UBAJAY INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 202 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, EN DONDE UN CIUDADANO DE 21 AÑOS DE EDAD IBA CIRCULANDO EN UN FIAT UNO Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DEL MISMO, IMPACTANDO EL GUARDARRAIL Y POSTERIORMENTE VUELCA. PRODUCTO DEL SINIESTRO RESULTARON LESIONADOS TODOS LOS OCUPANTES DEL RODADO, EL CONDUCTOR Y SUS TRES ACOMPAÑANTES, TODOS CON DOMICILIO EN UBAJAY.
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