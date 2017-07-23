ACCIDENTE EN LA AUTOVÍA

EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA SER TOMO CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL KM 141 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE HABÍA PRODUCIDO UNA COLISIÓN ENTRE DOS RODADOS, EL PRIMERO UN CAMIÓN MARCA IVECO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 27 AÑOS CON DOMICILIO EN PROVINCIA DE MISIONES Y EL OTRO VEHICULO UN VOLKSWAGEN POLO, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 67 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA UNA MUJER DE 60 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN SAN NICOLÁS, BUENOS AIRES. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES EL CONDUCTOR DEL POLO, EL CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL EN DONDE FUE ASISTIDO.
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