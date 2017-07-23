UN SEPTUAGENARIO SE QUITO LA VIDA EN VILLA ELISA

PASADAS LAS 15:00 HS SE TOMA CONOCIMIENTO SOBRE EL DECESO DE UNA PERSONA, POR LO QUE PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA SE HACE PRESENTE EN UNA CASA DESOCUPADA, UBICADA SOBRE CALLE AVENIDA URQUIZA DE LA CIUDAD JARDÍN Y CORROBORAN QUE EFECTIVAMENTE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 79 AÑOS DE EDAD, SE HABÍA QUITADO LA VIDA MEDIANTE AHORCAMIENTO. SE PUSO EN CONOCIMIENTO AL FISCAL DE TURNO, EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DEL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA DE COLON Y EL MÉDICO DE POLICÍA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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