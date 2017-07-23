UNA JOVEN RESULTO CON LESIONES GRAVES EN EL CRÁNEO LUEGO DE SER CHOCADA POR UNA MOTO

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5.30 HS PERSONAL POLICIAL TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE ALBERDI 179 DE LA CIUDAD DE COLON, EN EL LUGAR SE TOMA CONOCIMIENTO QUE DOS JÓVENES DE 16 AÑOS QUE IBAN CIRCULANDO EN UNA YAMAHA CRYPTON 110 CC, EMBISTIERON A UNA JOVEN DE 18 AÑOS QUE CIRCULABA DE FORMA PEATONAL, QUE INTENTABA CRUZAR LA CALLE HACIA LA VEREDA DEL FRENTE. PRODUCTO DEL SINIESTRO RESULTO ESTA ÚLTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES EN EL CRÁNEO, EN DONDE SEGÚN SU EVOLUCIÓN DE PREVÉ QUE SEA TRASLADADA AL HOSPITAL JUSTO JOSÉ DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, CON RESPECTO A LOS OCUPANTES DE LA MOTO, EL CONDUCTOR RESULTO CON FRACTURA DE TOBILLO Y EL ACOMPAÑANTE ESCORIACIONES VARIAS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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