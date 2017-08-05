ACCIDENTE EN SAN JOSE, UN MOTOCICLISTA RESULTO CON LESIONES GRAVES

SIENDO LAS 12: HS PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE VIAL, EN INTERSECCIÓN DE CALLES ESTRADA Y CENTENARIO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ. ENTRE UNA MOTO HONDA CG TITÁN LA CUAL ERA GUIADA POR UN MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD Y UNA CAMIONETA CHEVROLET, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 68 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR SIENDO LA MISMA FRACTURA DE FÉMUR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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