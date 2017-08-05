OPERATIVOS EN VILLA ELISA

CONTINUÁNDOSE CON EL PLAN ESTRATÉGICO SE PREVENCIÓN IDEADO Y COORDINADO POR EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL, SE DIO INICIO A LOS OPERATIVOS ESPECIALES DE PREVENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, EN DONDE SE UTILIZO, LAS MISMAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN LOS LLEVADO A CABO DÍAS ATRÁS EN LAS CIUDADES DE COLON Y SAN JOSÉ.
DANDO CUMPLIMIENTO A DIRECTIVAS EMANADAS POR LA SUPERIORIDAD, EFECTIVOS DE COMISARIA VILLA ELISA, COMISARIA SAN JOSÉ, COMISARIA LA PICADA, SUB COMISARIA LIEBIG, SUB COMISARIA LA CLARITA Y PRESTANDO COLABORACIÓN, PERSONAL DE PREVENCIÓN URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, SE CENTRARON EN LA CIUDAD JARDÍN Y PROCEDIERON A REALIZAR LOS CONTROLES EN LUGARES ESTRATÉGICOS DIAGRAMADOS CON ANTERIORIDAD. TENIENDO EN CUENTA EL HORARIO EN EL QUE SE PROLONGARÍAN LOS MISMOS, A EFECTOS DE RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TODOS, SE MAXIMIZÓ LOS RECAUDOS, POR TAL MOTIVO SE UTILIZO HERRAMIENTAS REFRACTARIAS CON EL FIN DE UNA ÓPTIMA VISUALIZACIÓN POR PARTE DE LOS CONDUCTORES.
COMO RESULTADO DEL DESPLIEGUE REALIZADO SE LOGRO IDENTIFICAR A 248 PERSONAS DE AMBOS SEXOS, CONTROL DE 187 AUTOS, 39 MOTOS DE LAS CUALES 5 SE RETUVO, CONFECCIONÁNDOSE 22 ACTAS POR DIFERENTES INFRACCIONES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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