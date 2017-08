Se disputó la instancia local de hockey de los juegos Evita

Con la organización de la Dirección de Deportes Municipal se realizó la Etapa Departamental de Hockey Femenino y Masculino sub 14 y sub 16 de los “Juegos Nacionales Evita” en la cancha del Club Regatas Uruguay.

Participaron equipos representando a los clubes Juventud de Caseros, República de Italia, Regatas Uruguay, Defensores de Pronunciamiento y Aero Club de Basavilbaso.

Durante la jornada se disputaron 20 partidos y en la rama femenina se coronó campeón el equipo del Club Regatas Uruguay en ambas categorías sub 14 y sub 16 y el segundo puesto lo ocupó Juventud de Caseros en las dos categorías.

En la rama masculina sub 16 el ganador fue el Colegio República de Italia y en la categoría sub 14 clasificó para la siguiente instancia Defensores de Pronunciamiento.-

Los ganadores clasificaron para las finales provinciales de los juegos a realizarse en el mes de septiembre en las ciudades de Concordia (Femenino) y Paraná (Masculino).

Finales Departamentales de Fútbol.

La actividad de los juegos evita continuará éste Lunes 7 de Agosto con las finales departamentales de Fútbol sub 14 y sub 16 Masculino a realizarse en la cancha del club Atletico Uruguay a partir de las 10,00 hs.

—

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay