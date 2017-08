Arrojaron una piedra de grandes dimensiones a recolector de residuos

Lamentablemente en más de una oportunidad fue necesario informar este tipo de noticias que hablan muy mal de las normas de convivencia de nuestra comunidad. En horas de la noche del viernes, un integrante del equipo de recolección de residuos de la Municipalidad que se encontraba recogiendo las bolsas en la esquina de Moreno y Calderón fue agredido desde un patio vecino, desde donde arrojaron una piedra de unos 30 cm de diámetro.

Afortunadamente en proyectil no alcanzó a golpear al trabajador, de lo contrario se estaría hablando de otro tipo de incidente. De todas maneras desde la Coordinación de Servicios Públicos a cargo de la recolección pusieron en conocimiento de lo acontecido al mismo Intendente José Lauritto y se decidió informarlo a la comunidad para que se tome conciencia de la situación que viven muchas veces quienes se dedican a este tipo de tareas.

Si bien la vivienda desde donde fue arrojado el proyectil no estaba claro ya que tomó por sorpresa al recolector que no pudo apreciar desde donde cayó la piedra, ya se estaría identificando el lugar para tomar cartas en el asunto.

Contenedores

En las próximas semanas serán distribuidos los nuevos contenedores adquiridos por la Municipalidad de Concepción del Uruguay para sumar a los ya existentes y apelando a la colaboración de la comunidad para utilizarlos de manera adecuada y cuidarlos de manos dañinas. De la misma manera, se está analizando la ubicación de los mismos y en qué zonas este tipo de herramientas fueron más efectivas. Además se sumarán los nuevos barrios de viviendas entregadas recientemente para los recorridos de la recolección, servicio que se encuentra afectado por la rotura de dos camiones, pero que será normalizado en las próximas horas.

No se venden bolsas

Además, desde la Coordinación de Servicios Públicos se reitera que no hay personal ni de cooperativas, ni contratado ni municipal, que cuente con autorización para la venta de bolsas de residuos. Se han reiterado denuncias, en este caso en la zona de las viviendas de Villa Las Lomas Sur, donde personas se hacen pasar por personal municipal incluso con credenciales falsas y amenazan con no cumplir con el servicio de recolección si los vecinos no compran bolsas. Se reitera que el Municipio no permite de ninguna manera esta práctica, y se comprobó que estas personas se hacen pasar por empleados pero no pertenecen al municipio, ya que han sido identificados en una oportunidad. Ante una situación similar se solicita realizar la denuncia en la policía al 101, o a la guardia de policía municipal, en el 103.

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay