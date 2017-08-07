ACCIDENTE EN COLON CIUDAD

PERSONAL POLICIAL INTERVINO A LAS 3:15 HS EN UN ACCIDENTE VIAL, EN LA INTERSECCIÓN DE ROCAMORA Y PEYRET, ENTRE UN VW GOL, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA YAMAHA FAZER, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 27 AÑOS, QUE COLISIONÓ LA PARTE POSTERIOR DEL PRIMERO. COMO CONSECUENCIA DE ESTE SINIESTRO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE FÉMUR) EL MOTOCICLISTA.
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