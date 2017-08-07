ACCIDENTE EN LA AUTOVIA

SIENDO LAS 00:00 PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY INTERVINO EN UN ACCIDENTE VIAL OCURRIDO EN EL KM 208 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, LUGAR DONDE UN CHEVROLET VECTRA, QUE CIRCULABA POR LA MENCIONADA EN SENTIDO CARDINAL NORTE-SUR, SIENDO CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 43 AÑOS DE EDAD ORIUNDO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, QUIEN PIERDE EL CONTROL DEL RODADO LUEGO DE IMPACTAR CON UN CIERVO AXIS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTARON CON LESIONES LEVES ESTE MASCULINO Y SU ACOMPAÑANTE UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD.
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