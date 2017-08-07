EN OPERATIVO PERSONAL DE LA BRIGADA SECUESTRO PIEZAS DE DORADO.

EN UN OPERATIVO DE CONTROL REALIZADO EN LA CIUDAD DE COLON, PERSONAL DE LA BRIGADA DE ABIGEATO DE COLON, INTERCEPTA POR CALLE ALBERDI, UNA RENAULT MÁSTER, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 25 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN VITORIA. AL MOMENTO DE SER IDENTIFICADO, SE LE SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO COMO ASI TAMBIÉN DE LA MERCADERÍA QUE TRANSPORTABA. POSTERIORMENTE AL INSPECCIONAR EL CARGAMENTO, PERSONAL POLICIAL CONSTATA LA PRESENCIA DE VARIAS ESPECIES ENTRE ELLAS, PIEZAS DE DORADO ESPINADO LAS CUALES NO SUPERABAN LOS 45 CENTÍMETROS. AL ESTAR ANTE UNA EVIDENTE INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL DE PESCA Nº 4892, SE PROCEDE A CONFECCIONAR EL ACTA DE INFRACCIÓN CORRESPONDIENTE Y AL FORMAL SECUESTRO DE LAS PIEZAS DE DORADO.
EN EL LUGAR SE SACAN PLACAS FOTOGRÁFICAS PERTINENTES Y UNA VEZ EN DEPENDENCIA POLICIAL SE PROCEDE A LA DESNATURALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA MERCADERÍA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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