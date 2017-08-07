UNA CONDUCTORA DE 28 AÑOS FALLECIÓ EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN SAN JOSÉ

SIENDO LAS 15:45 HS PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES 2 DE ABRIL Y CETTOUR, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. EN EL SINIESTRO PARTICIPARON DOS RODADOS UNA CHEVROLET MERIVA, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 54 AÑOS DE EDAD Y EL OTRO RODADO INVOLUCRADO SERIA UNA CAMIONETA PEUGEOT 404, COLOR BLANCO LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UNA CIUDADANA DE 28 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN SAN JOSÉ.
PRODUCTO DEL IMPACTO RESULTARON LESIONADOS AMBOS CONDUCTORES, EL HOMBRE DE 54 AÑOS FUE TRASLADADO DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ AL HOSPITAL DE COLON, EN TANTO LA FEMENINA DE 28 AÑOS CONDUCTORA DE LA PEUGEOT 404, PERDIÓ LA VIDA COMO CONSECUENCIA DE LAS LESIONES.
EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DEL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA, MECÁNICO POLICIAL. PRESTANDO COLABORACIÓN EN EL LUGAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE URBANO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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