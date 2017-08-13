ACCIDENTE DE TRANSITO

EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA SE TOMA CONOCIMIENTO SOBRE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN ACCESO TERMAS DE SAN JOSE, ENTRE UNA MOTO YAMAHA CRYPTON GUIADA POR UN CIUDADANO DE 19 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UN MASCULINO DE 22 AÑOS, EL OTRO VEHICULO INVOLUCRADO SERIA UN VOLKSWAGEN VENTO, COLOR GRIS, EL CUAL NO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR CUANDO SE HIZO PRESENTE PERSONAL POLICIAL, REGRESANDO POCOS MINUTOS DESPUÉS, CONDUCIDO POR UN SUJETO DE 21 AÑOS DE EDAD.
TOMO INTERVENCIÓN DIRECTA EL FISCAL DE TURNO Y EL GABINETE DE CRIMINALÍSTICA DE COLON. EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR RESULTO CON LESIONES LEVES. EN TANTO EL VEHICULO DE MAYOR PORTE FUE FORMALMENTE SECUESTRADO COMO ASÍ TAMBIÉN EL TELÉFONO CELULAR DE SU CONDUCTOR
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