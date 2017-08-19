CUENTO DEL TÍO EN COLON – DOS SUJETOS ORIUNDOS DE BUENOS AIRES ESTÁN DETENIDOS

EN LA VÍSPERA SE TOMO CONOCIMIENTO DE TRES LLAMADOS REALIZADOS A CIUDADANAS DE COLON, DOS DE LAS CUALES FUERON DENUNCIADAS, POR PARTE DE SUJETOS QUE SE HACÍAN PASAR POR FAMILIARES O AMIGOS, CON EL FIN DE INSTARLOS A ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO A SUPUESTOS EMPLEADOS DE ENTIDAD BANCARIA.
TENIENDO EN CUENTA ESTOS HECHOS Y OTROS OCURRIDOS EN LA ZONA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, SE PUDO TRAZAR CIERTAS CARACTERÍSTICAS, DEL PERFIL DE LA PERSONA QUE PASABA A RETIRAR EL DINERO DE LA VÍCTIMA. A TAL EFECTO DE DISPUSO INTENSIFICAR RECORRIDAS DE PATRULLAS Y MÓVILES NO IDENTIFICABLES.
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABA CIRCULANDO, DIVISO UN VEHICULO QUE LES RESULTO SOSPECHOSO Y POR TAL MOTIVO COMENZARON A SEGUIRLO POR 3 HORAS, HASTA QUE FINALMENTE EL RODADO DETUVO SU MARCHA EN CALLE COMBATIENTES DE MALVINAS Y SOURIGUES DE BARRIO NORTE, POSTERIOR A ESTO DESCENDIÓ DEL MISMO UN MASCULINO, QUIEN SE ENCONTRABA REALIZADO UNA LLAMADA DESDE UN TELÉFONO CELULAR, TRASLADÁNDOSE DE FORMA PEATONAL, HASTA UN DOMICILIO DE CALLE 9 DE JULIO, SIN PERCATARSE QUE ERA PERSEGUIDO POR EFECTIVOS POLICIALES DE CIVIL. DE LA VIVIENDA EN CUESTIÓN SALIÓ UNA SEÑORA MAYOR LA CUAL LE HIZO ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO QUE ESTA PERSONA GUARDO EN SU MORRAL. FUE ENTONCES QUE EN ESE MOMENTO FUE APREHENDIDO POR PERSONAL POLICIAL.
MIENTRAS TANTO SU ACOMPAÑANTE QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL VEHICULO INTENTO DARSE A LA FUGA, INTENTO QUE FUE FRUSTRADO POR EFECTIVOS DE INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABAN APOSTADOS EN LA ZONA.
SE TRASLADO A ESTOS DOS HOMBRES ORIUNDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LOS CUALES QUEDARON DETENIDOS POR EL SUPUESTO DELITO DE ESTAFA EN FLAGRANCIA. QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON PARA SER INDAGADOS. CABE DESTACAR QUE EN RELACIÓN AL HECHO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE CINCO TELÉFONOS CELULARES, SEIS GPS, APROXIMADAMENTE NOVENTA MIL PESOS EN EFECTIVO, CUADERNOS CON ANOTACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS DE INTERÉS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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