ACCIDENTE EN AVENIDA PERÓN Y BOLIVAR

00:45 ACCIDENTE OCURRIDO EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN Y BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE COLON,
ENTRE DOS MOTOS, LA PRIMERA UNA MOTOMEL , COLOR AZUL, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 36 AÑOS DE EDAD QUIEN MANIFIESTA, CIRCULABA POR CALLE BOLÍVAR Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON AVENIDA PRESIDENTE PERÓN, SE PRODUCE UNA COLISIÓN CON EL OTRO RODADO, UNA MOTO HONDA TORNADO, 250 CC, GUIADA POR UN CIUDADANO DE 27 AÑOS DE EDAD.
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTARON LESIONADOS LOS DOS CONDUCTORES, LA FEMENINA FUE ATENDIDA EN EL LUGAR, SIN NECESIDAD DE TRASLADO, EN TANTO EL MASCULINO, A QUIEN LE DIO POSITIVO EL TEST DE ALCOHOLEMIA, FUE DERIVADO AL NOSOCOMIO LOCAL, EN DONDE LO EXAMINARON, INFORMANDO QUE PRESENTA LESIONES GRAVES (FRACTURA DE MUÑECA Y CORTE EN CUERO CABELLUDO) LA MOTO DE ESTE ÚLTIMO FUE RETENIDA DE FORMA PREVENTIVA (IBA CIRCULANDO SIN CASCO PROTECTOR).
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