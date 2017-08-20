ACCIDENTE EN COLON EN AVENIDA PERON (FRENTE AL SUPERMERCADO)

EN LA VÍSPERA SIENDO LAS 18.30 SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN (FRENTE AL SUPERMERCADO DÍA) ENTRE UN VOLKSWAGEN SURAN, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA, DE 47 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN AL MOMENTO DE HACERSE PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL, MANIFIESTA QUE MIENTRAS ESTABA REALIZANDO UNA MANIOBRA PARA INGRESAR AL SUPERMERCADO, UNA MOTO COLISIONA EN UNA DE SUS PUERTAS TRASERAS, ESTE ULTIMO RODADO, UNA DAX 700 CC, COLOR NARANJA, ERA GUIADA POR UN MASCULINO DE 54 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR, EN RELACIÓN A SU MOTO FUE RETENIDA DE FORMA PREVENTIVA, POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA EXIGIDA Y CASCO PROTECTOR.
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