ACCIDENTES EN BARRIO EL COLORADO Y SAN JOSE

ACCIDENTE EN BARRIO EL COLORADO
EN HORAS DE LA MAÑANA SIENDO LAS 08:00 SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE EN CALLE PRESIDENTE PERÓN, CASI RIO URUGUAY, EN BARRIO EL COLORADO, ENTRE DOS MOTOS, LA PRIMERA SERIA UNA ZANELLA, 50 CC, LA CUAL ERA GUIADA POR UNA FEMENINA DE 36 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA POR CALLE PRESIDENTE PERÓN, EN SENTIDO CARDINAL OESTE -ESTE Y EN UN MOMENTO DETERMINADO ES IMPACTADA EN LA PARTE TRASERA DE SU RODADO POR OTRA MOTO, UNA YAMAHA CRYPTON, 110 CC, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 21 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES ESTA ÚLTIMA, SIENDO TRASLADADA AL NOSOCOMIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PARA SU ATENCIÓN.
ACCIDENTE EN SAN JOSE EN CALLES ESTRADA Y CABILDO
EN HORAS DE LA MAÑANA SE TOMO CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN ESTRADA Y CABILDO, AL MOMENTO DE LLEGAR EL PERSONAL POLICIAL SE ENCUENTRAN CON UN CIUDADANO, DOMICILIADO EN COLON, QUIEN MINUTOS ANTES CIRCULABA EN UNA MOTO GILERA SMASH, 110 CC, QUE TENÍA UN ABUNDANTE SANGRADO EN SU ROSTRO. EN EL LUGAR NO SE DIVISO OTRO RODADO INTERVINIENTE. SE LABRAN ACTUACIONES SIMPLES. EN TANTO EL MASCULINO FUE TRASLADADO EN AMBULANCIA AL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ.
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