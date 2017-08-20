CONDENARON A DOS SUJETOS POR ROBO CALIFICADO OCURRIDO EN VILLA ELISA EN 2012

LUEGO DE ESPERA A ELEVACIÓN A JUICIO DOS SUJETOS CON DOMICILIO EN EL DEPARTAMENTO COLON FUERON CONDENADOS.
EL HECHO DELICTIVO CON MAS RESONANCIA EN LA ZONA, OCURRIÓ EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2012 EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA EN DONDE ESTOS DOS CIUDADANOS PORTANDO ARMAS DE FUEGO, HABÍAN ROBADO ELEMENTOS DE VALOR Y DINERO DE UN LOCAL COMERCIAL DE LA CIUDAD JARDÍN. DÁNDOSE A LA FUGA, LUEGO DE UNA PERSECUCIÓN Y OPERATIVO CERROJO FUERON INTERCEPTADOS EN CALLE SAN MARTIN Y RUTA 135, EN COMPAÑÍA DEL CONDUCTOR, UN REMISERO DE 39 AÑOS QUE HABÍA SIDO FORZADO POR LOS DELINCUENTES, MEDIANTE AMENAZAS CON UN REVÓLVER, PARA TRATAR DE BURLAR EL CONTROL POLICIAL.
LUEGO DE ESTE ILÍCITO, ESTAS PERSONAS QUE HABÍAN LOGRADO QUEDAR ALOJADOS EN SUS DOMICILIOS RESPECTIVOS, BAJO CIERTAS REGLAS DE COMPORTAMIENTO, SE FUGARON DE LA CIUDAD, UNO FUE DETENIDO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE POR HABER COMETIDO EN ESA ZONA HECHOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS, ENCONTRÁNDOSE ACTUALMENTE CUMPLIENDO CONDENA. EN TANTO EL OTRO CIUDADANO FUE CAPTURADO ESTE AÑO, EN BUENOS AIRES LUEGO DE UN MINUCIOSO TRABAJO EN DEL PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE ESTA DEPARTAMENTAL, QUIENES REALIZARON TAREAS DE VIGILANCIA INCLUYENDO ADEMÁS SEGUIMIENTOS TELEFÓNICOS.
CABE DESTACAR QUE AMBOS TAMBIÉN SON CONSIDERADOS AUTORES DE DIVERSOS HECHOS DELICTIVOS, CUATRO PERPETRADOS EN LA CIUDAD DE COLON Y CUATRO EN SAN JOSÉ, SIENDO LOS LUGARES SELECCIONADOS LOCALES DE PRENDAS DE VESTIR, TÓMBOLAS, KIOSCOS, QUE ERAN ATENDIDOS FEMENINAS, A QUIENES ABORDABAN A CARA DESCUBIERTA. DE ESTOS HECHOS INVESTIGADOS SE REALIZARON ALLANAMIENTOS CON RESULTADOS POSITIVOS.
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