ACCIDENTE DE TRANSITO EN BARRIO EL BRILLANTE

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11:15 HS SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE PTE PERÓN ENTRE 2 DE ABRIL Y MAIPÚ, EN DONDE UN CHEVROLET CORSA, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 28 AÑOS, CON DOMICILIO EN SAN MIGUEL, BUENOS AIRES, VENIA CIRCULANDO CUANDO SE REPENTE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE DESPISTA. ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO DE UNA FEMENINA DE 31 AÑOS Y SU PRIMO, DE 31 AÑOS. FUERON TRASLADADOS POR LA UNIDAD DE RESCATE DE BOMBEROS SAN JOSE, RESULTANDO TODOS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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