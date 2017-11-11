ACCIDENTE DE TRANSITO EN BARRIO EL BRILLANTE

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SIENDO APROXIMADAMENTE LAS  11:15 HS SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO  EN CALLE PTE PERÓN ENTRE 2 DE ABRIL Y MAIPÚ,  EN DONDE UN CHEVROLET CORSA,  CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE  28 AÑOS, CON DOMICILIO EN  SAN MIGUEL,  BUENOS AIRES,  VENIA CIRCULANDO CUANDO SE REPENTE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE DESPISTA. ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO DE UNA FEMENINA DE 31 AÑOS   Y SU PRIMO, DE 31 AÑOS. FUERON TRASLADADOS POR LA UNIDAD DE RESCATE DE BOMBEROS SAN JOSE, RESULTANDO TODOS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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