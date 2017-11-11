SE RECUPERÓ MOTO QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDA

EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA VÍSPERA PERSONAL DE COMISARIA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN EN LA JURISDICCIÓN, AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE CALLES ESTRADA Y REMEDIOS DE ESCALADA VISUALIZAN UN MOTOVEHÍCULO EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN DESCAMPADO ENTRE UNOS PASTIZALES, CON SU LLAVE DE ARRANQUE COLOCADA. DE FORMA PREVENTIVA AL VER QUE NINGUNA PERSONA SE HACÍA PRESENTE MANIFESTANDO SER DUEÑO DE ESTA MOTO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE LA MISMA A LOS FINES DE ESTABLECER REAL PROCEDENCIA Y TITULARIDAD, SE LA TRASLADO DE FORMA INMEDIATA A DEPENDENCIA POLICIAL, EN DONDE QUEDO A RESGUARDO, PESE A QUE NO EXISTE NINGÚN IMPEDIMENTO O PEDIDO DE SECUESTRO POR ESTA RELACIONADA ALGÚN HECHO DELICTIVO DEL CUAL SE HAYA TOMADO CONOCIMIENTO.
DOS HORAS MÁS TARDE SE HACE PRESENTE EN COMISARIA DE SAN JOSÉ UN MASCULINO DE 58 AÑOS DE EDAD, CON INTENCIONES DE REALIZAR UNA DENUNCIA POR LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO BRAVA 110 CC DE SU PROPIEDAD, LA CUAL HABÍA SIDO DEJADA FUERA DE SU DOMICILIO EN LA MADRUGADA Y AL SALIR SE PERCATÓ DE LA FALTANTE DE LA MISMA. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y LUEGO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ESTE CIUDADANO, SE LABRO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES HACIENDO ENTREGA DE RODADO AL DAMNIFICADO.
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