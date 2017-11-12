FUE LOCALIZADO UN JOVEN DE 17 AÑOS QUE SE HABÍA AUSENTADO DE SU CASA.

EN HORAS DE LA MAÑANA, PASADAS LAS 06 HS DE LA FECHA, EN SECCIÓN JUDICIALES DE ESTA JEFATURA SE RECEPCIONO UNA DENUNCIA POR PARTE DE UN CIUDADANO DE 44 AÑOS DE EDAD, QUIEN SOLICITABA LA LOCALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN AL HOGAR, DE SU HIJO DE 17 AÑOS, EL CUAL SE HABÍA AUSENTADO DEN SU CASA A LAS 02.30 HORAS LUEGO DE PELEARSE CON SU NOVIA. DESDE ESE MOMENTO NO ATENDIÓ MAS SU TELÉFONO CELULAR, ACRECENTANDO LA DESESPERACIÓN DE SUS PROGENITORES, QUIENES SE ACERCARON ANTE PERSONAL POLICIAL A LOS EFECTOS DE PONER EN CONOCIMIENTO DEL CASO. PARALELAMENTE DE FORMA INMEDIATA PARA TRATAR DE LOCALIZAR ESTE JOVEN, SE IRRADIO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA JURISDICCIÓN, DEPARTAMENTALES VECINAS Y LA PROVINCIA A QUIENES SE LES APORTO IMPORTANTES DATOS FISONÓMICOS, COMO ASÍ TAMBIÉN DE VESTIMENTAS.
LUEGO DE UNA INTENSA BÚSQUEDA, PERSONAL DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, PROFUNDIZO EN LA PESQUISA, RECABANDO INFORMACIÓN DEL LUGAR PRECISO EN DONDE SE ENCONTRARÍA ESTE MASCULINO DE 17 AÑOS. ATENTO A ESTO SE INFORMÓ A LA DEPARTAMENTAL VILLAGUAY EN DONDE CERCA DEL MEDIODÍA FUE LOCALIZADO DEAMBULANDO EN LA CIUDAD DE ENCUENTROS. DE ESTA MANERA SE DEJA SIN EFECTO EL PEDIDO DE LOCALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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