SAN JOSÉ – MOTOCICLISTA RESULTO CON LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE DE TRANSITO

PASADAS LAS 23 HS DE LA VÍSPERA, EN INTERSECCIÓN DE CALLES SARMIENTO Y PASO DE LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, PERSONAL DE COMISARIA, TOMO INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EN DONDE IMPACTARON UN TOYOTA COROLA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 62 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO YAMAHA CRYPTON, GUIADA POR UN SUJETO DE 21 AÑOS. A RAÍZ DE LAS HERIDAS SE TRASLADÓ AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON A ESTE ÚLTIMO, QUIEN RESULTÓ CON LESIONES DE GRAVEDAD.
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