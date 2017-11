Deportistas sanjosesinos participarán en los Juegos Nacionales Evita Adaptados

La delegación sanjosesina que cuenta con el apoyo de la Coordinación de Deportes, afrontará la instancia final de los Juegos Nacionales Evita Adaptados que se realizará en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco del 21 al 29 de noviembre. El equipo que viajará competirá en la disciplina de atletismo y esta conformado por Cristina No ir, Candela Sarachago, y Violeta integrantes de la escuela Nº 30 Augusto Vanerio también será parte del grupo Milagros Pollian alumna del Colegio Niño Jesús , los deportistas estarán acompañados por los profesores Hernán Moix y Analía BARD. Las disciplinas en las cuales se competirá Atletismo: ciegos y disminuidos visuales mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); intelectuales mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); motores mixto (sub 14, sub 16 y sub 18); parálisis cerebral (PC) mixto (sub 14, sub 16 y sub 18). Básquet 3×3: mixto sub 16. Boccia: mixto sub 18. Fútbol PC: masculino sub 18. Torball: mixto sub 18. Natación: ciegos y disminuidos visuales mixto sub 16; intelectuales mixto sub 16; parálisis cerebral (PC) mixto sub 16; motores mixto sub 16. Tenis de mesa: mixto sub 16.