INTEGRANTES DEL ICARUS MANTUVIERON UNA REUNIÓN INFORMATIVA CON PERSONAL DE LA JEFATURA COLON

EN LA VÍSPERA, EN INSTALACIONES DEL CASINO DE OFICIALES DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, SE HICIERON PRESENTES INTEGRANTES DEL ICARUS (CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA) ESTAS PERSONAS MANTUVIERON UNA REUNIÓN CON PERSONAL POLICIAL, EN DONDE PRESENTARON EL INICIO DEL PIOS-PEC (PROGRAMA INTEGRAL PARA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO-PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS). ESTA CHARLA ESTUVO ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN SRA NADIA PELTZER, QUIEN PRESENTO LUEGO AL DR SERGIO SCHLIMOVICH, UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA, METABOLISMO, EXPERTO EN PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, ENCARGADO DE INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR EL CUPO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO INTENSIVO, ABIERTO A AFILIADOS DE IOSPER.
DURANTE MÁS DE UNA HORA, SE INSTRUYÓ A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA BENEFICIOSA DE MANTENER UNA DIETA SALUDABLE, LA ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y EL MANEJO DEL EXCESO DE ESTRÉS. TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES POLICÍAS RETIRADOS, ACTUALMENTE PACIENTES DEL CENTRO, QUE HAN FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA INTEGRAL, QUIENES EXPUSIERON SUS EXPERIENCIAS PERSONALES.
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