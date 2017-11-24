ACCIDENTE EN VILLA ELISA

EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA VÍSPERA, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09:00 HS SE TOMÓ INTERVENCIÓN E ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN AVENIDA MITRE DE LA CIUDAD JARDÍN, MÁS PRECISAMENTE EN EL PREDIO DE VIALIDAD PROVINCIAL, EN DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE HABRÍA PRODUCIDO UNA COLISIÓN ENTRE UNA CAMIONETA CHEVROLET S 10 CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 45 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO CORVEN ENERGY, GUIADA POR UNA FEMENINA DE 45 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE RESULTO ESTA ÚLTIMA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADA AL NOSOCOMIO DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA.
–
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415