ACCIDENTE EN LA AUTOVÍA

EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA FECHA PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ, INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL KM 150 ½ DE LA AUTOVÍA, ENTRE DOS RODADOS. EL PRIMERO UN CHEVROLET ÓNIX EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA EN COMPAÑÍA DE UNA MUJER DE 31 AÑOS Y SU HIJO DE 11 AÑOS DE EDAD (ESTA FAMILIA ESTA DOMICILIADA EN TIGRE PROVINCIA DE BUENOS AIRES). EL OTRO RODADO INVOLUCRADO UN RENAULT CLIO CONDUCIDO POR UN ELISENSE.
COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO LOS OCUPANTES EL ÓNIX RESULTARON LESIONADOS Y FUERON TRASLADADOS EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
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