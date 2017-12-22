Pago de Haberes

Luego de abonar el SAC (Sueldo Anual Complementario – Aguinaldo) la Municipalidad de Colón informa a los trabajadores que los haberes correspondientes al mes de diciembre se hará efectivo el próximo miércoles 27 de diciembre.
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