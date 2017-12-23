ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL KM 3 DE LA RUTA 130- DOS MASCULINOS RESULTARON LESIONADOS

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PASADAS LAS 22 HS DE LA VÍSPERA OCURRE UN ACCIDENTE DE TRANSITO  EN EL KM 3 DE LA RUTA 130  ENTRE UN PEUGEOT 206 CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 44 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE OTRO  MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD, EL OTRO RODADO INTERVINIENTE UNA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, CON DOS OCUPANTES CON DOMICILIO EN SAN JOSE, DE 30 Y 42 AÑOS.COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTARON LESIONADOS LOS OCUPANTES DEL PEUGEOT 206

SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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