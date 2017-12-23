ACCIDENTE EN EL KM 201 ½ DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS

SIENDO LAS 10:00 HS APROXIMADAMENTE DE LA FECHA, PERSONAL DE UBAJAY INTERVIENE EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, EN EL KM 201 ½ DE LA AUTOVIA GERVASIO ARTIGAS. SIENDO EL VEHICULO INTERVINIENTE UN HONDA CR-V, OCUPADO POR DOS MUJERES DE 60 Y 39 AÑOS, QUIEN ADEMAS ESTABAN EN COMPAÑÍA DE UN MASCULINO DE 43 AÑOS Y DOS PEQUEÑAS MENORES DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO RESULTO LESIONADA UNA CIUDADANA DE 60 AÑOS, QUIEN TIENE DOMICILIO EN PROVINCIA DE CORRIENTES, ESTA PERSONA FUE TRASLADADA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMIN DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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