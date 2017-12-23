ACCIDENTE EN IRIGOYEN Y BERDUC DE SAN JOSE, UNA MOTOCICLISTA RESULTO CON LESIONES LEVES

PASADAS LAS 19 HS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLES IRIGOYEN Y BERDUC, ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA CHERRY MODELO QQ, COLOR ROJO QUIEN ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 33 AÑOS Y UNA MOTO, HONDA CG TITAN 150 CC LA QUE ERA GUIADA POR UNA MUJER DE 34 AÑOS, QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADA AL NOSOCOMIO DE SAN JOSE.
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