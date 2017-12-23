ACCIDENTE EN LA AUTOVIA KM 212 – LESIONES LEVES

EN HORAS DE LA TARDE DE LA FECHA, PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY TOMA INTERVENCIÓN EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, CON PERSONAS LESIONADAS, OCURRIDO EN EL KM 212 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER VUELCA UN TOYOTA ETIOS CON CUATRO OCUPANTES, DOS DE 26 AÑOS, UNA DE 25 Y 23 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO RESULTARON LESIONADAS DOS MUJERES CON DOMICILIO EN CONCORDIA.
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